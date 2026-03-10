Vi amo da morire | un intrigo tra paradiso e inferno al Teatro de’ Servi

Al Teatro de’ Servi è in scena la commedia “Vi amo da morire”, scritta e ideata da Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi. Lo spettacolo presenta un intreccio tra situazioni di paradiso e inferno, portando gli spettatori in un viaggio tra emozioni contrastanti. La rappresentazione mette in scena una narrazione ricca di colpi di scena, con attori impegnati in una performance che combina umorismo e tensione.

Cosa: Il debutto della commedia "Vi amo da morire", scritta e ideata da Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi.. Dove e Quando: Teatro de' Servi, Roma, dal 17 al 29 marzo.. Perché: Una commedia brillante che mescola equivoci sentimentali, misteri soprannaturali e una riflessione ironica sul confine tra la vita e l'aldilà.. Il palcoscenico del Teatro de' Servi si prepara ad accogliere, dal 17 al 29 marzo, un nuovo appuntamento con la comicità intelligente e raffinata che da sempre caratterizza la programmazione di questo storico spazio romano. Debutta infatti Vi amo da morire, la nuova fatica teatrale nata dal talento creativo di Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi, una coppia artistica che nel tempo ha saputo conquistare il pubblico capitolino grazie a una capacità rara di trasformare le nevrosi quotidiane in momenti di pura ilarità.