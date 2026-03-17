Vesuvio avviato il nuovo Piano di Emergenza | protocollo siglato con Pompei

È stato firmato un nuovo Protocollo tra la Fondazione Convivenza Vesuvio e il Comune di Pompei, che riguarda il Piano di Emergenza per il Vesuvio. L’accordo prevede l’attivazione di procedure condivise in caso di eventuali emergenze vulcaniche. La firma è avvenuta in una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità coinvolte. Il protocollo stabilisce le modalità di coordinamento tra i soggetti interessati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Fondazione Convivenza Vesuvio continua a lavorare per l’aggiornamento del Piano di emergenza relativo al Vesuvio. Questo progetto si prefigge di tutelare il diritto dei cittadini vesuviani a rimanere nel proprio territorio anche in caso di emergenze, come eventuali eruzioni del vulcano. Oggi, la Fondazione ha ufficialmente firmato un protocollo d’intesa con il Comune di Pompei, che si aggiunge ad altri Comuni già coinvolti in questo ambizioso progetto. Con questa adesione, la Fondazione Convivenza Vesuvio rappresenta ora circa 500. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Vesuvio, avviato il nuovo Piano di Emergenza: protocollo siglato con Pompei. Articoli correlati Vesuvio, continua il progetto per aggiornare il Piano di emergenza: firmato anche il protocollo con il Comune di PompeiTempo di lettura: 3 minutiLa Fondazione Convivenza Vesuvio continua il proprio percorso istituzionale per l’aggiornamento del Piano di emergenza... Siglato il nuovo protocollo MIM-Banca d’Italia: educazione finanziaria in classe, ecco il piano per formazione e PCTOFirmato il protocollo triennale MIM-Banca d’Italia per l’educazione finanziaria a scuola. Vesuvio 79 d.C.: la verità sull’ultimo giorno di Pompei Tutti gli aggiornamenti su Vesuvio avviato il nuovo Piano di... Argomenti discussi: Vesuvio, avviato il nuovo Piano di Emergenza: protocollo siglato con Pompei. Piano Vesuvio, protocollo tra Fondazione Convivenza Vesuvio e Comune di PompeiL’iniziativa punta a costruire un modello alternativo di gestione dell’emergenza, che consenta – ove possibile – una ricollocazione temporanea dei cittadini in aree del Sud Italia, riducendo l’impatto ... ilgazzettinovesuviano.com Piano Vesuvio, anche Pompei firma il protocollo con la Fondazione Convivenza VesuvioIl Comune di Pompei entra ufficialmente nel progetto promosso dalla Fondazione Convivenza Vesuvio per l’aggiornamento del piano di emergenza legato al Vesuvio. agro24.it