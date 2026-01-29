Siglato il nuovo protocollo MIM-Banca d’Italia | educazione finanziaria in classe ecco il piano per formazione e PCTO

Il Ministero dell’Istruzione ha firmato un nuovo protocollo con Banca d’Italia per portare l’educazione finanziaria nelle scuole. Il piano prevede corsi di formazione per i docenti, materiali gratuiti per le lezioni e nuovi percorsi PCTO che aiutano gli studenti a orientarsi nel mondo economico. L’obiettivo è rendere gli studenti più consapevoli delle scelte finanziarie che faranno da grandi.

Firmato il protocollo triennale MIM-Banca d’Italia per l’educazione finanziaria a scuola. Previsti formazione docenti, materiali didattici gratuiti e nuovi percorsi PCTO per l’orientamento. L’intesa attua la “Legge Capitali” nelle ore di Educazione Civica senza oneri aggiuntivi per gli istituti. Il 28 gennaio 2026 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, hanno sottoscritto a Roma un Protocollo d’intesa di durata triennale. L’accordo definisce gli strumenti pratici per portare l’educazione finanziaria nelle aule di ogni ordine e grado, dando attuazione alle recenti normative sull’Educazione Civica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

