Vesuvio continua il progetto per aggiornare il Piano di emergenza | firmato anche il protocollo con il Comune di Pompei

La Fondazione Convivenza Vesuvio ha firmato un nuovo protocollo con il Comune di Pompei nel quadro del progetto di aggiornamento del Piano di emergenza Vesuvio. L’obiettivo è migliorare le procedure di sicurezza e rispondere alle esigenze dei residenti in caso di eventuali emergenze vulcaniche. L’iniziativa si inserisce in un percorso istituzionale volto a tutelare la popolazione locale e a garantire interventi più efficaci.

Tempo di lettura: 3 minuti La Fondazione Convivenza Vesuvio continua il proprio percorso istituzionale per l’aggiornamento del Piano di emergenza Vesuvio e per la tutela del diritto dei cittadini vesuviani a restare nel proprio territorio anche in caso di eventuali emergenze. Nella giornata odierna è stato infatti firmato il protocollo d’intesa con il Comune di Pompei, che si aggiunge agli altri Comuni già aderenti al progetto. Con questa nuova adesione, la Fondazione arriva a rappresentare circa 500.000 cittadini dell’area vesuviana, attraverso i sindaci che hanno scelto di sostenere una visione alternativa al piano attuale, che prevederebbe il trasferimento di centinaia di migliaia di persone verso regioni del Nord Italia, in caso di eruzioni del Vesuvio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vesuvio, continua il progetto per aggiornare il Piano di emergenza: firmato anche il protocollo con il Comune di Pompei Articoli correlati Rischio Vesuvio, firmato il protocollo di accoglienza con 25 Comuni dell’Alta IrpiniaI Comuni hanno già definito la disponibilità all’accoglienza di cittadini per una prima esercitazione della durata di un giorno È stato firmato nella... Integrazione e Autonomia: firmato a Felitto il protocollo d’intesa per il “Progetto KAIROS”Compiuto un passo decisivo per il futuro dell’accoglienza e della rigenerazione sociale nel territorio cilentano. Aggiornamenti e notizie su Vesuvio continua il progetto per... Discussioni sull' argomento Stadio Maradona, vertice alla Figc per il restyling: il Comune attende i fondi regionali; Torre Annunziata, Gaia Florum apre le porte del cantiere alla giunta regionale della Campania; CATCH THE MOON – International Children & Youth Animated Film Festival III. Vesuvio, continua il progetto del piano di emergenza: firmato il protocollo con PompeiLa Fondazione Convivenza Vesuvio continua il proprio percorso istituzionale per l’aggiornamento del Piano di emergenza Vesuvio e per la tutela del diritto dei cittadini vesuviani a restare nel proprio ... msn.com Jesolo, Litorale | Stop carte d’identità cartacee entro agosto: attivato il piano di sostituzione - facebook.com facebook Digitale, FVG vara maxi piano di 415 milioni. Cybersicurezza e sanità online triesteallnews.it/2026/03/digita… x.com