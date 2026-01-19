Taranto vertenza Vestas | lavoratori in assemblea decidono di occupare Sciopero ad oltranza

Da noinotizie.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, i lavoratori Vestas hanno deciso di occupare lo stabilimento dopo un'assemblea. La vertenza si intensifica con lo sciopero ad oltranza, manifestando la volontà di tutelare i propri diritti e l’occupazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte cercano una soluzione condivisa per affrontare la crisi aziendale.

L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto vertenza vestas lavoratori in assemblea decidono di occupare sciopero ad oltranza

© Noinotizie.it - Taranto, vertenza Vestas: lavoratori in assemblea decidono di occupare Sciopero ad oltranza

Leggi anche: Ex Ilva, a Genova i lavoratori bloccano l’autostrada A10. A Taranto proclamato lo sciopero a oltranza

Leggi anche: La maledizione del Louvre, non solo furti e sale allagate ora anche i lavoratori incrociano le braccia: dal 15/12 sciopero ad oltranza 

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

taranto vertenza vestas lavoratoriTaranto, vertenza Vestas: da oggi sciopero a oltranza L'azienda ha programmato un trasferimento verso la Basilicata "che comporterebbe spostamenti fino a 200 chilometri" - L'azienda ha programmato un trasferimento verso la Basilicata "che comporterebbe spostamenti fino a 200 chilometri" ... noinotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.