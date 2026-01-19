Taranto vertenza Vestas | lavoratori in assemblea decidono di occupare Sciopero ad oltranza
A Taranto, i lavoratori Vestas hanno deciso di occupare lo stabilimento dopo un'assemblea. La vertenza si intensifica con lo sciopero ad oltranza, manifestando la volontà di tutelare i propri diritti e l’occupazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte cercano una soluzione condivisa per affrontare la crisi aziendale.
Taranto, vertenza Vestas: da oggi sciopero a oltranza L'azienda ha programmato un trasferimento verso la Basilicata "che comporterebbe spostamenti fino a 200 chilometri" - L'azienda ha programmato un trasferimento verso la Basilicata "che comporterebbe spostamenti fino a 200 chilometri" ... noinotizie.it
VESTAS, SCIOPERO AD OLTRANZA. BRIGATI: "SERVE UN INTERVENTO IMMEDIATO" A seguire la dichiarazione odierna del segretario generale Fiom Cgil Taranto, Francesco Brigati, sulla vertenza Vestas Italia. La vertenza che coinvolge le lavoratrici e i l - facebook.com facebook
