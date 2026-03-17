Verso il referendum il grido d’allarme del procuratore Di Leo | Una riforma senza logica che mette a rischio la democrazia

Il procuratore Di Leo ha espresso un forte allarme in vista del referendum, definendo la proposta di riforma della giustizia priva di logica e dannosa per la democrazia. Secondo lui, questa riforma non garantirà processi più rapidi, ma interesserà esclusivamente lo status del potere giudiziario e il suo rapporto con gli altri rami dello Stato. La sua presa di posizione evidenzia il rischio di un intervento che può alterare l'equilibrio istituzionale.

“Questa non è una riforma della giustizia, perché non renderà i processi più veloci, ma un intervento che tocca esclusivamente lo status del potere giurisdizionale e il suo rapporto con gli altri poteri dello Stato”. Con questa analisi netta, il procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, ha scandagliato le criticità della paventata riforma - gli italiani sono chiamati alle urne, per referendum, il 22 e 23 marzo - in un’ampia intervista rilasciata ad AgrigentoNotizie. Analizzando il testo che spacca il Csm in due tronconi e introduce il sorteggio, il magistrato ha chiarito come tali meccanismi siano privi di una reale logica tecnica, spiegando che il vero pericolo è la frammentazione di un potere che dovrebbe restare unico per non finire assoggettato all'Esecutivo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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