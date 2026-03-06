Piero De Luca Pd | La riforma della giustizia mette a rischio la tenuta della democrazia

Piero De Luca del Partito Democratico ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma della giustizia, affermando che potrebbe compromettere la stabilità della democrazia. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di intervenire in modo serio e rispettoso dell’equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito in corso sul tema, che coinvolge vari esponenti politici.

Il tema della giustizia richiede che qualunque intervento sia serio e rispettoso dell'equilibrio tra i poteri dello Stato. Noi siamo contrari a questa riforma perché la riteniamo sbagliata e pericolosa per la tenuta stessa della democrazia". Lo ha detto il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, intervenuto all'evento "Governo e opposizioni al confronto sul futuro del sistema giudiziario" che si è svolto presso l'Università degli Studi di Salerno. " E' sbagliata perché non affronta le vere emergenze della giustizia italiana: la durata eccessiva dei processi, la carenza di organici, le condizioni dell'edilizia giudiziaria, la digitalizzazione, il sovraffollamento carcerario, la necessità di garantire piena parità tra accusa e difesa.

