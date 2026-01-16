Riforma della giustizia verso il referendum | si presenta il Comitato per il ' no' In gioco la democrazia

Il Consiglio dei ministri ha annunciato le date del referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Contestualmente, si è costituito un Comitato per il 'no', che sottolinea l'importanza di difendere i principi democratici nel dibattito su questa modifica costituzionale. La consultazione popolare rappresenta un momento cruciale per il futuro del sistema giudiziario e della democrazia italiana.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica l'adozione del decreto che fissa domenica 22 e lunedì 23 marzo come date per il referendum popolare confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia.

