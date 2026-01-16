Riforma della giustizia verso il referendum | si presenta il Comitato per il ' no' In gioco la democrazia
Il Consiglio dei ministri ha annunciato le date del referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Contestualmente, si è costituito un Comitato per il 'no', che sottolinea l'importanza di difendere i principi democratici nel dibattito su questa modifica costituzionale. La consultazione popolare rappresenta un momento cruciale per il futuro del sistema giudiziario e della democrazia italiana.
Il Consiglio dei ministri ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica l’adozione del decreto che fissa domenica 22 e lunedì 23 marzo come date per il referendum popolare confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Martedì, dalle 17:30 si terrà nel salone comunale di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
REFERENDUM GIUSTIZIA, ANPI RADUNA I COMITATI PER IL NO: «NON SERVE AI CITTADINI» | 20/12/2025
Il prof. Massimo Cacciari voterà no al #referendum sulla #riforma della #giustizia approvato dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni e il ministro Carlo Nordio. continuamo a firmare per raggiungere un milione di firme per il referendum sulla riforma de - facebook.com facebook
“La riforma della giustizia è scritta a garanzia del signor Mario, della signora Rossi, e di tutti quei cittadini che, se coinvolti in una vicenda giudiziaria, devono avere la certezza di un giudice davvero sopra le parti”. Alessandro Cattaneo, deputato di FI. x.com
