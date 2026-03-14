Ravenna verso il referendum ecco quanti soldi impegna il Comune per le spese dei seggi elettorali

Il Comune di Ravenna si prepara per il referendum costituzionale sulla giustizia, che si svolgerà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Sono stati stanziati dei fondi per coprire le spese relative all'organizzazione dei seggi elettorali, che coinvolgono diverse risorse comunali. L’amministrazione sta predisponendo tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento delle operazioni di voto.

Si tratta della spesa presunta accantonata dal Comune per il pagamento degli onorari ai componenti dei seggi impegnati per il referendum del 22 e 23 marzo Mentre si avvicina la data del referendum costituzionale sulla giustizia, che si terrà domenica 22 marzo (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 (dalle 7 alle 15), il Comune di Ravenna predispone l'organizzazione in vista dell'impegno elettorale. Per questo, con una determinazione dirigenziale è stato disposto l'impegno di spesa relativo agli onorari dei componenti dei seggi. Si tratta di una spesa presunta, stimata in 110mila euro per il pagamento delle persone chiamate a lavorare nei vari seggi elettorali del Comune e per le eventuali "indennità di missione", dovute ai soli presidenti di seggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Referendum, ecco le scuole di Benevento che saranno seggi elettoraliTempo di lettura: < 1 minutoI plessi scolastici situati sul territorio comunale e individuati come sedi dei seggi elettorali, in occasione del...

Leggi anche: Referendum Giustizia 2026, scuole chiuse per i seggi elettorali: ecco le date dello stop e quando si torna in classe

Contenuti e approfondimenti su Ravenna verso

Temi più discussi: Verso il referendum, gli appuntamenti nel Ravennate tra Sì e No; Ravenna, incontro pubblico sulle ragioni del No al referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia: il confronto pubblico alla Sala Ragazzini; Incontro sul referendum, tra i relatori l’ex pm e ministro Antonio Di Pietro (a favore del Sì).

Verso il referendum sulla giustizia: il Comitato per il No in piazza a FaenzaProsegue anche a Faenza la campagna referendaria in vista del voto sulla riforma della giustizia. Sabato 7 marzo il Comitato Società civile per il No al ... ravennanotizie.it

Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Ravenna su ragioni del Sì e del NoUn momento di confronto pubblico per approfondire i temi del referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. L’incontro dal titolo Le ragioni del Sì e del No al referend ... ravennawebtv.it

’ Per la Merisana VAP la prima gara della serie dei quarti di finale verso le finali regionali si chiude con una vittoria: termina 3-0 la sfida con Teodora Ravenna #iotifovap - facebook.com facebook

#Birindelli detta la rotta verso #Ravenna: “Non è un crocevia definitivo. #Turnover fisiologico, servirà #compattezza” #calcio #serieC x.com