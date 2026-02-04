Decreto referendum | seggi aperti due giorni cambia il compenso per gli scrutatori

La Camera ha approvato il decreto legge che permette di tenere aperti i seggi per due giorni in vista del referendum del 2026. La novità più concreta riguarda anche il compenso degli scrutatori, che cambierà rispetto al passato. Ora si attende il passaggio in Senato, mentre le nuove regole si preparano a entrare in vigore tra circa due anni.

Via libera della Camera al decreto legge che introduce, per il 2026, una serie di deroghe e misure organizzative in vista del calendario elettorale. Con il provvedimento, approvato con 151 sì e 106 no (e che adesso passerà in Senato per l’ok definitivo), viene stabilito lo svolgimento delle operazioni di voto su due giornate – domenica e lunedì – superando la regola vigente che prevede le elezioni nella sola giornata domenicale. E, di conseguenza, vengono aumenti gli onorari del 15 per cento. In base all’articolo 1, comma 1, le consultazioni elettorali e referendarie del 2026 si terranno la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La Camera ha dato il via libera al decreto legge che modifica le regole per il referendum del 2026.

I cittadini che vogliono fare gli scrutatori ai seggi per il referendum del 22 e 23 marzo possono già iscriversi.

