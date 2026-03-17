L’agente di Antonio Vergara ha parlato in diretta, confermando la sua presenza in Nazionale e rivelando alcuni dettagli riguardanti il suo assistito. Vergara ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni negli ultimi mesi, che hanno portato la chiamata in nazionale. Durante l’intervento, è stato menzionato anche un retroscena legato a Gattuso, senza ulteriori dettagli o commenti.

Antonio Vergara è stato uno dei giocatori che si è messo in mostra in maniera improntante negli scorsi mesi della stagione, convincendo Antonio Conte a suon di gol e prestazioni di rilievo. Poi l’infortunio, che ad ora lo tiene fermo ai box e che probabilmente lo terrà fuori dal campo per un altro mese, ma quello di Vergara resta un valore che ha attirato anche l’attenzione della Nazionale. Napoli, l’agente di Vergara e il retroscena sulla Nazionale. Mario Giuffredi, agente del giovane talento napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, raccontando proprio un retroscena riguardante Vergara e la sua possibile convocazione in Nazionale, già per le prossime due partite dell’Italia, al netto ovviamente dell’infortunio che ad oggi blocca tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Veragara in Nazionale, l’agente spiega tutto in diretta: spunta il retroscena su Gattuso

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