Veragara al Mondiale l’agente spiega tutto in diretta | spunta il retroscena su Gattuso

Durante il Mondiale, Antonio Vergara ha attirato l'attenzione con le sue prestazioni in campo, portando alla convocazione ufficiale. L'agente del calciatore ha spiegato in diretta i dettagli della sua partecipazione, svelando anche un retroscena legato a Gattuso. Vergara, che si è distinto negli ultimi mesi, ha convinto il c.t. con i suoi gol e le sue prestazioni, guadagnandosi il posto in nazionale.

Antonio Vergara è stato uno dei giocatori che si è messo in mostra in maniera improntante negli scorsi mesi della stagione, convincendo Antonio Conte a suon di gol e prestazioni di rilievo. Poi l’infortunio, che ad ora lo tiene fermo ai box e che probabilmente lo terrà fuori dal campo per un altro mese, ma quello di Vergara resta un valore che ha attirato anche l’attenzione della Nazionale. Napoli, l’agente di Vergara e il retroscena sulla Nazionale. Mario Giuffredi, agente del giovane talento napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, raccontando proprio un retroscena riguardante Vergara e la sua possibile convocazione in Nazionale, già per le prossime due partite dell’Italia, al netto ovviamente dell’infortunio che ad oggi blocca tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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