Il ct Gattuso potrebbe sorprendere convocando un nome storico per il playoff della Nazionale italiana. Tra le ipotesi in circolo, si parla di un possibile ritorno di Marco Verratti, un elemento chiave in passato. La decisione del tecnico potrebbe influenzare significativamente le dinamiche della squadra, offrendo una nuova opportunità per affrontare con maggiore esperienza e qualità le sfide imminenti.

Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul difensore! Adesso cambia tutto, ecco cosa può succedere Roma, adesso è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa! Il comunicato dei giallorossi Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché» Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo» Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia, spunta una clamorosa idea di Gattuso per il playoff! Ecco chi potrebbe tornare in Nazionale

Leggi anche: Avversaria Italia playoff Mondiali 2026: ecco chi sfideranno in semifinale gli azzurri di Gattuso. E in caso di finale…Il percorso completo!

Mercato Juventus, clamorosa idea per gennaio: un top potrebbe far ritorno a Torino. Duello con l’Inter di Chivu: di chi si trattaSul mercato di gennaio, la Juventus valuta un ritorno importante con un ex giocatore in prima fila.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Altro che italiani, l'Inter guarda ancora all'estero per l'erede di Sommer: spunta il top player; Juventus, Elkann apre all’addio: spunta la cifra per la cessione. Il ruolo di Tether e l’indiscrezione su Agnelli; Caos Coppa d'Africa: Senegal si scusa ma è in arrivo una stangata; Asllani via a titolo definitivo? Clamorosa indiscrezione dalla Francia: c'è il Paris FC! Ecco quanto chiede l'Inter.

Gattuso cerca un regista per l’Italia, spunta un’idea clamorosa: riportare Verratti in AzzurroMarco Verratti potrebbe clamorosamente tornare a vestire la maglia dell’Italia: Gattuso pensa anche a lui per la cabina di regia. msn.com

Barbara De Santi pizzicata con un noto Cavaliere di Uomini e donne/ Spunta la clamorosa segnalazione!Barbara De Santi, come riporta Lollo Magazine, sarebbe stata avvistata in compagnia di un celebre Cavaliere di Uomini e donne: la clamorosa segnalazione! Uomini e donne, spunta una segnalazione su ... ilsussidiario.net

Nel dibattito contro la riforma spunta il simbolo di Autonomie Locali Italiane. E dietro quella scelta c’è il doppio ruolo della sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, vicepresidente nazionale di ALI. Quando partito, istituzione e potere si confondono. - facebook.com facebook