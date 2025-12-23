Gattuso sicuro | Italia ti porto al Mondiale! Sarà fondamentale quel fattore da parte di tutto il gruppo
Gattuso: "Portare l'Italia al Mondiale è un chiodo fisso, grande senso di appartenenza" Il commissario tecnico Gattuso ha delineato visioni e ambizioni per la Italia in vista della prossima qualificazione ai Mondiali, mettendo in evidenza un forte senso di appartenenza e la determinazione dei suoi ragazzi. In un'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV, l'ex centrocampista .
Supercoppa italiana: Gattuso: Bartesaghi? Sta facendo bene Video; È confermato: la nazione di calcio riparte con il calabrese Gennaro Gattuso.
Zaccagni: 'Sarri un motivatore, Gattuso porterà l'Italia al Mondiale' - E bravo è stato anche il mister che ha trasmesso la sua mentalità: adesso si sta vedendo il lavoro di mesi e siamo contenti per questo.
IL PENSIERO - Rigobert Song: "Sono sicuro che Gattuso porterà l'Italia al Mondiale" - In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Rigobert Song ha parlato così di Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra ai tempi della Salernitana: "Come sta Rino?
Gattuso "Azzurri con grande senso di appartenenza, i Mondiali un chiodo fisso" - ROMA (ITALPRESS) – Prime feste natalizie da commissario tecnico e sarebbe fin troppo facile cercare di indovinare il regalo che Rino Gattuso chiederebbe a Babbo Natale.
"Lippi ci aveva concesso una notte libera a Firenze, e quasi tutti noi siamo usciti a cena. Gattuso no, lui era rimasto in hotel. Quando siamo rientrati eravamo abbastanza ubriachi, anzi molto ubriachi, e abbiamo finito per chiacchierare un po' nella hall. Non ave
