Gattuso sicuro | Italia ti porto al Mondiale! Sarà fondamentale quel fattore da parte di tutto il gruppo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gattuso: “Portare l’Italia al Mondiale è un chiodo fisso, grande senso di appartenenza” Il commissario tecnico Gattuso ha delineato visioni e ambizioni per la Italia in vista della prossima qualificazione ai Mondiali, mettendo in evidenza un forte senso di appartenenza e la determinazione dei suoi ragazzi. In un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV, l’ex centrocampista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Supercoppa italiana: Gattuso: Bartesaghi? Sta facendo bene Video; È confermato: la nazione di calcio riparte con il calabrese Gennaro Gattuso.

gattuso sicuro italia portoZaccagni: 'Sarri un motivatore, Gattuso porterà l'Italia al Mondiale' - E bravo è stato anche il mister che ha trasmesso la sua mentalità: adesso si sta vedendo il lavoro di mesi e siamo contenti per questo. ansa.it

gattuso sicuro italia portoIL PENSIERO - Rigobert Song: "Sono sicuro che Gattuso porterà l'Italia al Mondiale" - In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Rigobert Song ha parlato così di Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra ai tempi della Salernitana: "Come sta Rino? napolimagazine.com

gattuso sicuro italia portoGattuso “Azzurri con grande senso di appartenenza, i Mondiali un chiodo fisso” - ROMA (ITALPRESS) – Prime feste natalizie da commissario tecnico e sarebbe fin troppo facile cercare di indovinare il regalo che Rino Gattuso chiederebbe a Babbo Natale. msn.com

