A Vibo Valentia, nella tarda mattinata di oggi, si è verificata una tragica perdita quando una bambina di due anni è deceduta a causa di un incidente domestico, soffocata da un wurstel. Nonostante i tentativi di soccorso e le manovre di rianimazione al pronto soccorso, non è stato possibile salvarla. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e improvvisa.

La drammatica fatalità è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, inutili i tentativi di rianimazione al pronto soccorso. Attesa nelle prossime ore l’apertura di un’indagine È una tragedia quella accaduta oggi a Vibo Valentia, dove una bimba di appena due anni è morta soffocata presumibilmente mentre mangiava un wurstel. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cibo ingerito avrebbe ostruito le vie respiratorie della piccola, provocandole una grave crisi respiratoria. I genitori, una volta essersi resi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente trasportato la bambina al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vibo Valentia shock, bimba di 2 anni muore soffocata da un wurstel: inutili i soccorsi

Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstelA Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta a causa di un episodio di soffocamento causato da un wurstel.

Tragedia a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstelA Vibo Valentia, una bambina di due anni e mezzo è deceduta a seguito di un episodio di soffocamento causato da un wurstel.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tragedia a Vibo Valentia, bimba di due anni e mezzo muore soffocata da un wurstel - Inutili si sono rivelati i tentativi dei medici del Pronto Soccorso e del reparto di Rianimazione per strappare la piccola alla morte ... cosenzachannel.it

Tragedia a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel - La piccola stava mangiando quando una parte dell'alimento ingerito è andato a ostruire le sue vie respiratorie. Quando è arivata al pronto soccorso era già in arresto cardio-respiratorio ... msn.com

Mangia un wurstel e muore soffocata a 2 anni, tragedia a Vibo Valentia: inutile la corsa in ospedale - facebook.com facebook

Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel x.com