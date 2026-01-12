La Mummia torna al cinema primo teaser per il film di Lee Cronin | ecco la data d’uscita

La Mummia torna al cinema con un nuovo film diretto da Lee Cronin, noto per La casa - Il risveglio del male. Il reboot, prodotto da Blumhouse, promette di riproporre il classico franchise in una veste moderna e fedele allo stile horror. Ecco la data d’uscita e il primo teaser, per conoscere in anticipo le novità di questa attesa pellicola.

Il reboot del famoso franchise firmato Blumhouse è pronto a tornare in sala diretto dal regista de La casa - Il risveglio del male. La Mummia (Lee Cronin's The Mummy), il nuovo horror firmato New Line Cinema, Atomic Monster e Blumhouse, diretto da Lee Cronin, autore de La Casa - Il Risveglio del Male arriverà nelle sale nel mese di aprile, grazie a Warner Bros. Pictures. L'idea alla base del reboot è quella di riportare sullo schermo una grande icona del genere horror attraverso un approccio maggiormente oscuro, emotivo e disturbante, e anche per questo motivo è stato scelto Lee Cronin. Il reboot de La Mummia La storia della nuova versione de La Mummia prende avvio dalla misteriosa scomparsa, nel deserto, della giovane figlia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

