Addio a Brigitte Bardot l’icona del cinema aveva 91 anni | i film gli amori e il ritiro dalle scene

È deceduta a 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice e sostenitrice dei diritti degli animali. La sua carriera cinematografica ha lasciato un segno indelebile, mentre il suo impegno nel volontariato animalista ha rappresentato un elemento distintivo della sua vita. La Fondazione che porta il suo nome ha confermato la notizia, ricordando una figura di grande impatto nel mondo dello spettacolo e della tutela degli animali.

È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni - Da sex symbol degli anni '60 ad attivista per i diritti animali, BB ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella società ... ilfattoquotidiano.it

Addio Brigitte Bardot: leggendaria attrice francese, icona anni '60, attivista - La sua Fondazione "annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per ded ... msn.com

Addio a #BrigitteBardot, il mito del cinema ci ha lasciati a 91 anni. L'annuncio della "Fondazione Brigitte Bardot" in una nota. La sua infinita eredità cinematografica x.com

Addio ad una leggenda del cinema: è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.