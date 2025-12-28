Addio a Brigitte Bardot l’icona del cinema aveva 91 anni | i film gli amori e il ritiro dalle scene

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduta a 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice e sostenitrice dei diritti degli animali. La sua carriera cinematografica ha lasciato un segno indelebile, mentre il suo impegno nel volontariato animalista ha rappresentato un elemento distintivo della sua vita. La Fondazione che porta il suo nome ha confermato la notizia, ricordando una figura di grande impatto nel mondo dello spettacolo e della tutela degli animali.

Icona mondiale del cinema e dell’animalismo: l’annuncio della scomparsa dalla Fondazione che porta il suo nome. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

addio a brigitte bardot l8217icona del cinema aveva 91 anni i film gli amori e il ritiro dalle scene

© Ilsecoloxix.it - Addio a Brigitte Bardot, l’icona del cinema aveva 91 anni: i film, gli amori e il ritiro dalle scene

Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Aveva 91 anni

Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

addio brigitte bardot l8217iconaBrigitte Bardot morta a 91: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa - Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall'attrice per la difesa degli ... lapresse.it

addio brigitte bardot l8217iconaÈ morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni - Da sex symbol degli anni '60 ad attivista per i diritti animali, BB ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella società ... ilfattoquotidiano.it

addio brigitte bardot l8217iconaAddio Brigitte Bardot: leggendaria attrice francese, icona anni '60, attivista - La sua Fondazione "annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per ded ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.