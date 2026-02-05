La settimana nazionale mette al centro il ruolo delle materie scientifiche volendo dare anche alle ragazze gli strumenti necessari a guidare la trasformazione digitale dei prossimi anni

La settimana nazionale dedicata alle materie scientifiche prende il via con l’obiettivo di avvicinare le ragazze alla tecnologia e alla scienza. L’idea è di fornire loro strumenti e stimoli per affrontare con più sicurezza la trasformazione digitale che ci attende nei prossimi anni. La scuola diventa il punto di partenza per cambiare il modo in cui i giovani vedono il futuro e le opportunità che offre.

I l futuro dell'Italia riparte dai banchi di scuola e lo fa con un appuntamento che mira a trasformare il modo in cui i giovani guardano al mondo della conoscenza. È cominciata la Settimana nazionale delle discipline STEM, un'iniziativa che si concluderà l'11 febbraio, in concomitanza con la Giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza, proprio per sottolineare l'importanza dell'inclusione in ambiti troppo a lungo considerati "per pochi".

