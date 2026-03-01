pionieri e vecchie glorie della pallavolo biturgense si ritrovano a sansepolcro

I giocatori storici e le vecchie glorie della pallavolo di Sansepolcro si sono riuniti nel loro luogo di origine per un incontro speciale. L’appuntamento si è svolto nel pomeriggio di oggi, coinvolgendo figure che hanno segnato diversi momenti della storia sportiva locale. L’evento ha visto la partecipazione di ex atleti e appassionati, tutti insieme per ricordare e condividere ricordi di una lunga carriera nel volley.

Arezzo, 1 marzo 2026 – . Dal 1970 ad oggi quasi cento protagonisti riuniti in una cena evento. Sansepolcro ha riabbracciato 55 anni della propria storia sportiva. Al ristorante l’Incanto si è svolta una cena speciale che ha riunito quasi cento protagonisti della pallavolo cittadina, in un arco temporale che va dai primi anni 70 al 2026. L’idea è nata da Maurizio Sgoluppi e Maurizio Marinelli, inizialmente con il desiderio di ritrovarsi tra una quindicina di ex compagni di squadra. Un’intuizione semplice che ha però acceso entusiasmo e coinvolto generazioni diverse che, sotto rete, hanno condiviso impegno, sacrifici, vittorie e amicizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

