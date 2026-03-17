La Corte d’Appello vaticana ha annullato il processo di primo grado contro il cardinale Becciu, dichiarandone la nullità relativa. La decisione riguarda il procedimento giudiziario in corso e implica la possibilità di un nuovo processo. Tuttavia, gli effetti della sentenza non sono immediatamente definitivi e resta da attendere la ripresa delle attività giudiziarie.

CITTA’ DEL VATICANO – Processo da rifare. La Corte d’appello vaticana ha decretato la “nullità relativa” del primo grado del processo al cardinale Becciu. E ha ordinato “la rinnovazione del dibattimento”, il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio e ha fissato al 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze. La Corte precisa che “non dichiara la nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti”. La questione riguarda, tra i vari rilievi, il mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del Promotore di giustizia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vaticano: Corte d’Appello annulla il processo di primo grado al cardinale Becciu. “Ma gli effetti restano”

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