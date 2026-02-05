Udienza sul caso Becciu annullata il processo potrebbe subire ulteriori ritardi

Questa mattina a Sassari, l’udienza prevista per il processo al cardinale Angelo Becciu è stata improvvisamente annullata. La decisione potrebbe portare a ulteriori ritardi nel procedimento, lasciando in sospeso le sorti dell’indagine. La corte non ha ancora spiegato i motivi di questa interruzione, che ha sorpreso tutti gli attori coinvolti.

Il processo del cardinale Angelo Becciu si è interrotto inaspettatamente. Oggi, 5 febbraio 2026, a Sassari, nella sala di udienza della Corte di Appello, l’udienza prevista per il giorno successivo è stata annullata. Il presidente della corte, monsignor Alejandro Arellano Cedillo, ha chiuso anticipatamente il dibattimento dopo ore di dibattito intenso tra le parti, ritirandosi in camera di consiglio. La decisione è stata vista come una sorta di colpo di scena, una pausa critica in un processo che ha già visto due fasi di scontro tra difesa e accusa. Le difese, che avevano chiesto l’acquisizione di documenti sensibili – tra cui chat e omissis – riguardanti figure centrali del caso, hanno espresso dubbi sulla regolarità del procedimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

