Vaticano il passo indietro del Promotore di Giustizia Diddi | si astiene dal processo sul Palazzo di Londra dove è coinvolto il cardinale Becciu

Il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi si è astenuto dal processo sul Palazzo di Londra, nel quale è coinvolto il cardinale Becciu. La decisione riguarda la fase investigativa e non pregiudica le indagini in corso, assicurando un’azione imparziale. Questa scelta evidenzia l’importanza della trasparenza e della correttezza nel procedimento giudiziario in ambito vaticano.

Il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi ha scelto di astenersi nell’ambito del procedimento relativo al Palazzo di Londra. Lo ha comunicato alla Corte di Cassazione, secondo quanto riporta Il Messaggero. In questo modo il processo vaticano potrà andare avanti in appello, senza contraccolpi alla vicenda che ha portato, in primo grado, alla condanna di nove persone tra cui il cardinale Angelo Becciu che sulla vicenda si è sempre dichiarato innocente. L’inizio tumultuoso del processo di appello per il palazzo di Londra. L’appello del processo per il Palazzo di Londra si era aperto in ottobre in modo molto agitato, con le difese di quattro degli imputati, il cardinale Angelo Becciu, i finanzieri Enrico Crasso e Raffaele Mincione e l’ex funzionario della Segreteria di Stato, Fabrizio Tirabassi, che avevano ricusato il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il passo indietro di Diddi dal processo Becciu e le altre pillole del giorno Leggi anche: Processo a Becciu, Diddi si astiene per non farsi cacciare Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vaticano, il passo indietro del promotore di giustizia Diddi: si astiene dal processo sul palazzo di Londra (dove è coinvolto il cardinale Becciu) - Il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi ha scelto di astenersi nell’ambito del procedimento relativo al Palazzo di Londra. msn.com

Buon Natale Famiglia Dal Vaticano, respiro, ringrazio e mi godo questo momento. Grato per ogni passo, per ogni mano tesa e per ogni cuore aperto. Il cammino continua - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.