A Varese, il tribunale ha deciso oggi sulla validità di un testamento da più di tre milioni di euro. Due grafologi si sono confrontati duramente, portando opinioni opposte sulla firma e sulla scrittura. L’udienza si è svolta nel rispetto delle procedure legali, senza interventi esterni, con l’obiettivo di chiarire i dubbi sulla validità del documento.

Il tribunale di Varese ha accolto oggi, martedì 17 marzo 2026, un scontro acceso tra esperti grafologi riguardo alla validità di un testamento da oltre tre milioni di euro. La disputa si è svolta in aula con posizioni diametralmente opposte: i periti dell’accusa e delle parti civili hanno confermato la falsità del documento, mentre il consulente della difesa ne ha sostenuto l’autenticità. Questa battaglia legale coinvolge una donna di origini francesi, imputata per falso in testamento olografo, e tre cugini eredi legittimi che hanno scoperto l’esistenza dell’atto solo dopo la morte della proprietaria. L’eredità contesa, composta da immobili e valori per circa tre milioni di euro, rimane attualmente sotto sequestro preventivo disposto dai magistrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese: scontro grafologi su testamento da 3 milioni

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