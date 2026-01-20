Valentino a chi va l' eredità da 10 milioni di dollari | la sorella e il nipote poi Giammetti e i fratelli Sax Il testamento da un notaio a Roma

Valentino Garavani, scomparso il 19 ottobre, lascia un patrimonio stimato in 10 milioni di dollari. Secondo il testamento redatto da un notaio a Roma, l’eredità sarà ripartita tra la sorella, il nipote, Giammetti e i fratelli Sax. La mancanza di discendenti diretti solleva questioni sulla gestione e sulla destinazione dei beni, offrendo uno sguardo sulle volontà del noto stilista e sul futuro del suo patrimonio.

Valentino Garavani, scomparso lunedì 19, non lascia discendenti diretti — né figli né un coniuge — e la gestione del suo ingente patrimonio apre adesso scenari complessi, tra famigliari (sorella e nipote), Giammarco Giammarco, ex socio a lui legato da tempo, trust familiari, collaboratori storici e istituzioni dedicate alla conservazione del suo lascito culturale e finanziario. Farà fede sicuramente il testamento che sarebbe depositato prezzo uno studio notarile di Roma. Nel corso della sua carriera, Valentino avrebbe accumulato una ricchezza stimata che potrebbe sfiorare 10 milioni di dollari, comprendente un ampio portafoglio immobiliare — con ville di prestigio sull'Appia Antica Roma (da sola ha un valore 2 milioni), uno château vicino a Parigi circa 2,5 milioni, residenze a Londra, un chalet in Svizzera e un attico a Manhattan (3,5 milioni) detenuto tramite veicoli esteri — una collezione d’arte privata di valore eccezionale (2,5 milioni) e poi due società - una mobiliare l’altra armatoriale - captive, cioè funzionali a se stesso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Valentino, impero economico da 1,3 miliardi in mano a una società del Qatar. L'eredità stilistica a Giancarlo GiammettiValentino, con un patrimonio di 1,3 miliardi di euro, è ora controllato da una società del Qatar.

