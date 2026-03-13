Due fratelli sono sotto processo per aver presentato un testamento falsificato che riguarda un’eredità di circa 1,2 milioni di euro. La questione riguarda anche il Comune locale, coinvolto nella disputa. La sentenza è stata emessa dal giudice per le udienze preliminari di Bologna, Domenico Truppa. La vicenda si sviluppa a San Giovanni in Persiceto, dove si è svolta l’udienza.

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 13 marzo 2026 – È finita col gup di Bologna Domenico Truppa che ha rimesso gli atti al pm Luca Venturi (sostituito in udienza da un altro pm) perché proceda con la citazione diretta a giudizio l’udienza preliminare del procedimento penale contro il fratello e la sorella dell’agricoltore 83enne Vittorio Ragazzi, morto nel dicembre del 2023. In gioco c’è un patrimonio di 1,2 milioni di euro di liquidità in banca, un’azienda agricola e un appartamento, eredità contesa tra i due fratelli e il Comune di San Giovanni in Persiceto. La citazione diretta a giudizio, con cui il pm esercita l’azione penale citando l’imputato direttamente davanti al Tribunale monocratico e saltando, quindi, l’udienza preliminare, è prevista per una serie di reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Testamento falsificato, fratelli a processo: eredità da 1,2 milioni contesa col Comune

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