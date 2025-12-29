L’Inter ha in pugno l’erede di Calhanoglu | 11 anni più giovane e ‘solo’ 13 milioni

L’Inter valuta il futuro del suo centrocampista, attualmente tra i 10 giocatori possibili di partenza a fine stagione. Tra le opzioni, si pensa a un giovane erede di Calhanoglu, con un’età di 11 anni inferiore e un costo stimato di 13 milioni di euro. Dopo cinque anni in nerazzurro, il numero 20 potrebbe tornare in Turchia, lasciando spazio a una nuova prospettiva per il reparto mediano.

Il numero 20 potrebbe realizzare il suo desiderio di tornare in Turchia alla fine di questa stagione, dopo cinque anni in nerazzurro Calhanoglu è uno dei 10 calciatori che potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo mercato estivo. Per dirla in maniera spietata, una delle possibili ‘vittime’ della prossima rivoluzione nerazzurra. D’altronde il turco avrebbe voluto andar via già la scorsa estate, per far ritorno in Turchia, ma sia il Galatasaray che il Fenerbahce hanno messo sul tavolo cifre importanti soltanto per il suo ingaggio. Entrambe dovrebbero ripartire all’assalto a fine stagione, se non già a gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

