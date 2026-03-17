A Varenna, un'auto ha sfondato il muretto di una strada e, dopo aver superato il parapetto, è finita nel Fiumelatte, il fiume più breve d'Italia. L’incidente è avvenuto il 17 marzo 2026, quando il veicolo, invece di frenare, ha accelerato e si è schiantato, compiendo un volo di circa sette metri. Miracolosamente, il conducente è rimasto illeso.

Varenna (Lecco), 17 marzo 2026 – Invece che frenare ha accelerato, si è schiantato contro il parapetto che ha sfondato ed è piombato nel Fiumelatte sottostante, il fiume più corto d'Italia. Un volo di quasi 7 metr i, da cui però l'automobilista di 73 anni è uscito miracolosamente vivo e quasi illeso, sulle proprie gambe. L'incidente. L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi a Varenna, lungo la Sp 72 della sponda orientatale del lago di Como, all'altezza della foce del Fiumelatte nel lago di Como. Un 73enne al volante della sua auto, nell'immettersi sulla provinciale, ha permuto troppo sul pedale dell'acceleratore al posto che su quello del freno, finendo addosso la muretto in cemento che delimita la strada e che non ha retto all'urto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varenna, sfonda muretto e finisce con l'auto nel Fiumelatte: miracolosamente illeso dopo un volo di 7 metri

Articoli correlati

Leggi anche: Finisce con l'auto nel fiume: miracolosamente illeso

Finisce con l'auto nel canale, miracolosamente illesoL'incidente è successo oggi 12 marzo attorno alle 19 a Montegrotto Terme all'altezza dell'argine di Mezzavia.

Approfondimenti e contenuti su Varenna sfonda muretto e finisce con...

A VARENNA UN’AUTO SFONDA IL MURETTO E FINISCE NEL LAGOVARENNA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo con due squadre da terra con aps e tre mezzi nautici con a bordo specialisti nautici da Lecco e Bellano per un auto finita nel lago. Alla guida una per ... lecconews.news

Sindia, schianto sulla 129 bis: l’auto sfonda un muretto a secco e si ribaltaLa squadra 7A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta sulla provinciale 129 bis, a Sindia, per un incidente stradale che ha coinvolto un fuoristrada Land Rover Discovery con ... unionesarda.it