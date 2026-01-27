Finisce con l' auto nel fiume | miracolosamente illeso

Un incidente si è verificato ieri sera a Codevigo, quando un'auto è finita nel fiume Bacchiglione. Per fortuna, il conducente di 55 anni residente a Correzzola è rimasto illeso. L'episodio si è verificato intorno alle 19:20 in via Ca' di Mezzo, durante un normale transito. La scena ha richiesto l'intervento dei soccorsi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Momenti di paura ieri sera 26 gennaio alle 19,20 a Codevigo. Un'automobilista di 55 anni residente a Correzzola al volante di una Renault Clio mentre stava transitando lungo via Ca' di Mezzo a Codevigo, ha perso il controllo del mezzo finendo con il suo mezzo dentro il Bacchiglione. Il conducente.

