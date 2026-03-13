Finisce con l' auto nel canale miracolosamente illeso

Il 12 marzo sera, intorno alle 19, un'auto è finita nel canale vicino all'argine di Mezzavia a Montegrotto Terme. L'automobilista ha perso il controllo del veicolo, che è finito in acqua. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.

L'incidente è successo oggi 12 marzo attorno alle 19 a Montegrotto Terme all'altezza dell'argine di Mezzavia. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero del mezzo Momenti di paura il 12 marzo sera attorno alle 19 quando un'automobilista per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine ha perso il controllo del mezzo finendo in acqua all'altezza dell'argine di Mezzavia a Montegrotto Terme. Il conducente, miracolosamente illeso, non ha perso la necessaria lucidità ed è riuscito ad uscire dall'abitacolo raggiungendo autonomamente la riva. Alcuni mezzi in transito che hanno assistito alla spettacolare fuoriuscita autonoma, hanno prontamente chiamato i soccorritori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

