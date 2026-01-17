Commento al Vangelo di oggi 17 gennaio 2026 | Mc 2,13-17

Il passo del Vangelo di oggi, Marco 2,13-17, ci invita a riflettere sulla chiamata di Levi e sull’invito di Gesù a chiunque si trovi nel bisogno. È un'occasione per meditare sulla misericordia e sulla disponibilità a cambiare, senza giudizio. Iniziamo questa giornata con attenzione alla Parola, lasciandoci guidare dalla sua saggezza e dal messaggio di accoglienza e conversione che ci offre.

In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. «Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo. Una volta ho sentito un detto bello: "Non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro". Questo è quello che fa Gesù. Non c'è santo senza passato né peccatore senza futuro. Basta rispondere all'invito con il cuore umile e sincero.

