LIVE Alle 22 Sinner-Medvedev | in palio il titolo di Indian Wells

Alle 22 si gioca la finale di Indian Wells tra Sinner e Medvedev. L'italiano ha battuto Zverev in semifinale, mentre il russo ha superato Alcaraz. La partita decide il vincitore del torneo.

Daniil Medvedev, ex numero 1 al mondo, sembrava avviato verso la parabola discendente della carriera. A 30 anni, però, è rinato in questo inizio 2026, vincendo due tornei, seppur minori (a Brisbane e Dubai), e arrivando in finale a Indian Wells, senza perdere un set. Con questo risultato è già sicuro di rientrare nella top ten, in decima posizione (era undicesimo). In caso di conquista del titolo, salirebbe al nono posto della classifica. Sinner, con la finale, ha già recuperato 650 punti ad Alcaraz, che essendo stato eliminato in semifinale come nel 2025 non guadagna né perde punti. Al momento la situazione della classifica è la seguente: Alcaraz primo con 13550 punti, Sinner secondo con 11050. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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