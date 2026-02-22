LIVE Svezia-Svizzera 0-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | in palio il titolo olimpico!

Il match tra Svezia e Svizzera termina senza reti, dopo che Howald ha effettuato un freeze perfetto, incollando il sasso avversario e aumentando la pressione al centro della casa. La partita, valida per il curling femminile alle Olimpiadi, si decide in una fase di grande equilibrio tra le due squadre. Le atlete si sfidano con precisione e determinazione, aspettando il momento giusto per sbloccare il risultato. La tensione cresce mentre il risultato rimane in bilico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Stavolta è perfetto il freeze di Howald che si incolla al sasso avversario e crea ancora più densità al centro della casa. 11.09 Il tiro Knochenhauer cerca un draw in casa, ma il suo tiro è impreciso e sbatte sulla guardia. 11.08 Rimane corto questo tentativo di freeze di Howald. Il sasso rimane nella parte alta della casa e diventa una sorta di punto-guardia. 11.08 Anche la Svezia esegue un perfetto freeze con cui allunga il trenino di stone al centro della casa. 11.07 Freeze perfetto di Witschonke che incolla il proprio sasso sulla stone svedese sul bottone.