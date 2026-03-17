Valeria Marini si scaglia contro un giornale accusandolo di averla fatta ingrassare, parole che arrivano dopo le recenti dichiarazioni di Nino Frassica. La showgirl sostiene di non ricordare nulla e la vicenda alimenta le discussioni sul rapporto tra personaggi pubblici e stampa. Il confronto tra le parti continua a generare attenzione e polemiche nel mondo dello spettacolo.

Il rapporto tra personaggi famosi e paparazzi torna al centro del dibattito televisivo, tra racconti curiosi e piccoli attriti che spesso fanno discutere. Durante una recente puntata de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, si è parlato proprio di questo delicato equilibrio, coinvolgendo anche Valeria Marini. La showgirl ha ripercorso alcune esperienze personali con i fotografi, tra episodi scomodi e riflessioni sul mondo dello spettacolo, lasciando emergere un curioso retroscena legato a vecchie immagini finite sui giornali. Valeria Marini accusa un giornale famoso? La verità sugli scatti al mare. Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Riccardo Signoretti, direttore di alcune note riviste, che ha riportato alla memoria un episodio legato a delle foto scattate in Sardegna. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Valeria Marini furiosa, dopo Nino Frassica, accusa un giornale di averla… ingrassata! (Ma lei non ricorda nulla)

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Valeria Marini è furiosa con Nino Frassica, scoppia a piangere e lascia lo studio furibonda

Una selezione di notizie su Valeria Marini

Temi più discussi: Valeria Marini sempre più furiosa con Nino Frassica: Non fa ridere nessuno, aspetto le scuse faccia a faccia; Valeria Marini, le finte scuse di Nino Frassica in tv. Lei si arrabbia e la polemica va avanti; Frassica chiede scusa a Valeria… Golino; Valeria Marini perdona Nino Frassica: Sono diventata un meme. Ma stavolta si arrabbia mamma Gianna Orrù.

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