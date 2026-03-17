Valeria Marini furiosa dopo Nino Frassica accusa un giornale di averla… ingrassata! Ma lei non ricorda nulla
Valeria Marini si scaglia contro un giornale accusandolo di averla fatta ingrassare, parole che arrivano dopo le recenti dichiarazioni di Nino Frassica. La showgirl sostiene di non ricordare nulla e la vicenda alimenta le discussioni sul rapporto tra personaggi pubblici e stampa. Il confronto tra le parti continua a generare attenzione e polemiche nel mondo dello spettacolo.
Il rapporto tra personaggi famosi e paparazzi torna al centro del dibattito televisivo, tra racconti curiosi e piccoli attriti che spesso fanno discutere. Durante una recente puntata de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, si è parlato proprio di questo delicato equilibrio, coinvolgendo anche Valeria Marini. La showgirl ha ripercorso alcune esperienze personali con i fotografi, tra episodi scomodi e riflessioni sul mondo dello spettacolo, lasciando emergere un curioso retroscena legato a vecchie immagini finite sui giornali. Valeria Marini accusa un giornale famoso? La verità sugli scatti al mare. Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Riccardo Signoretti, direttore di alcune note riviste, che ha riportato alla memoria un episodio legato a delle foto scattate in Sardegna. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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