Valeria Marini si è lasciata andare a una reazione molto forte durante una trasmissione televisiva, mostrando chiaramente il suo stato di rabbia e frustrazione. La scena si è conclusa con la modella che ha lasciato lo studio visibilmente furibonda e in lacrime, dopo un episodio legato a una battuta sul palco dell’Ariston. La polemica riguardo alle battute di Sanremo continua a tenere banco nel dibattito pubblico.

Le battute di Sanremo continuano a far discutere anche a distanza di giorni dalla fine del Festival. Stavolta al centro della polemica c’è Valeria Marini, che in diretta tv non è riuscita a trattenere la delusione per una gag che l’ha vista protagonista sul palco dell’Ariston. Ospite de La Volta Buona, la showgirl ha raccontato quanto quelle parole l’abbiano ferita, chiedendo pubblicamente delle scuse. Valeria Marini è furibonda: la sua rabbia verso Nino Frassica è incontenibile, i fatti Durante il Festival di Sanremo 2026, Nino Frassica, accanto a Carlo Conti, aveva letto un finto messaggio attribuito a Marini, ironizzando su un presunto intervento alla bocca e imitando la sua voce con parole volutamente incomprensibili. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Valeria Marini è furiosa con Nino Frassica, scoppia a piangere e lascia lo studio furibonda: il VIDEO

Bella Ma, Valeria Marini e Pierluigi Diaco: di nuovo scintille in studio | VIDEOLa scorsa volta il conduttore ha annunciato che oggi sarebbe stato l’ultimo appuntamento con la Posta del cuore della showgirl e lei aveva risposto:...

Nino Frassica scherza con Carlo Conti durante la conferenza stampa – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 28 febbraio 2026 Il comico Nino Frassica, ospite all'ultima puntata di Sanremo, fa divertire la sala stampa, scherzando con...

La nuova edizione di Novella Bella di Nino Frassica del 21 dicembre | Che tempo che fa

Una selezione di notizie su Valeria Marini.

Valeria Marini è una furia a La volta buona: Denigrata da Nino Frassica, deve chiedermi scusaValeria Marini esplode a La volta buona dopo la battuta di Nino Frassica a Sanremo sul suo conto. Denigrare chi ha successo in Italia, sto ... televisionando.it

Valeria Marini scoppia in lacrime e lascia la diretta TV: la reazione alla battuta di Nino Frassica a Sanremo 2026Valeria Marini scoppia in lacrime e lascia lo studio de La Volta Buona parlando della battuta di Nino Frassica al Festival di Sanremo 2026. donnaglamour.it