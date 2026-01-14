L'accusa a Trump | Protettore dei pedofili Lui si arrabbia e fa il dito medio | Vaff…
Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Donald Trump è stato accusato di essere un
Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Trump è stato apostrofato come "protettore dei pedofilI", in riferimento al caso Epstein. Il presidente Usa ha replicato al contestatore, mostrando il dito medio e dicendogli: "Vaffanculo". La scena è stata ripresa in un video pubblicato da Tmz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
