L'accusa a Trump | Protettore dei pedofili Lui si arrabbia e fa il dito medio | Vaff…

Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Donald Trump è stato accusato di essere un

«Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video - Donald Trump ha mostrato il dito medio e ha mandato a quel paese un operaio della Ford che lo ha chiamato «protettore di pedofili» in relazione agli Epstein Files. open.online

Il Texas censura Platone. Il Simposio finisce sotto accusa: non è in linea con le direttive di Trump x.com

Processo a un Narco-Stato Le crepe nell’accusa Usa contro Maduro. Impianto accusatorio debole e azione unilaterale Usa criticata per la violazione della sovranità nazionale e delle convenzioni Onu. Donald Trump afferma il controllo statunitense sul Venez facebook

