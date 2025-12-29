Edilizia scolastica Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuole

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto da 206,8 milioni di euro destinato a interventi di sicurezza negli edifici scolastici. L’obiettivo è migliorare le condizioni di stabilità e sicurezza delle scuole italiane, con particolare attenzione alla prevenzione antincendio e alla messa in sicurezza degli ambienti. Questo stanziamento rappresenta un passo importante per garantire ambienti di apprendimento più sicuri e conformi alle normative vigenti.

Un nuovo stanziamento è stato disposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per interventi urgenti negli edifici scolastici. Il decreto, firmato dal Ministro Giuseppe Valditara, prevede 206,8 milioni di euro per l'adeguamento alla normativa antincendio e per opere di messa in sicurezza, destinati agli enti locali proprietari degli istituti.

