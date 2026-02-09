Valditara | Sì a finanziamenti privati nell’edilizia scolastica l’Italia ferma allo 0,5%

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha detto sì ai finanziamenti privati per l’edilizia scolastica. Lo ha fatto a Cinisello Balsamo, durante un evento dedicato alla riqualificazione delle scuole del Parco Nord. Valditara ha spiegato che l’Italia investe poco in questo settore, appena lo 0,5%, e che bisogna cercare nuove fonti di risorse, anche private. La sua posizione apre una strada diversa, più flessibile, per migliorare gli edifici scolastici del paese.

A margine di un evento dedicato alla riqualificazione della scuola del Parco Nord, a Cinisello Balsamo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sul tema del coinvolgimento dei soggetti privati negli interventi di edilizia scolastica, esprimendo una posizione favorevole a questa possibilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Valditara Scuola Africo, arrivano nuovi finanziamenti per l'edilizia scolastica Valditara: “11 miliardi per l’edilizia scolastica, interessato un quarto degli edifici” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Valditara Scuola Argomenti discussi: Scuola Europea, Tajani scrive a Valditara: Soluzioni urgenti per non perdere l'Onu; UGL Scuola presenta al MIM il Documento propositivo: detrazioni, tetto affitti, Piano Casa e buoni pasto per sostenere il personale; Carta Docente estesa a precari e educator, Valditarai: 'Piano da 670 milioni' [Video]. Referendum a scuola, stop al monologo: Valditara impone il contraddittorio. O c’è anche il Sì o l’incontro saltaEducazione civica sì, ma non a senso unico. Il dibattito sul referendum sulla giustizia previsto all’istituto De Sanctis-Deledda di Cagliari deve cambiare registro. Oppure salterà del tutto. Per ... ilgiornale.it Progetto per sostenere il Sì al referendum nelle scuole, Valditara sotto attacco: Ministero non c’entraBufera su un progetto pensato per le scuole superiori, promosso dall’Unione delle Camere Penali di Catanzaro, che prevede incontri sul tema della Giustizia in classe, con l’esplicito intento di ... fanpage.it Valditara 3 - Sindacati 0. Nemmeno - su questa partita -sono stati in grado di intravedere i veri problemi della nuova gestione: l'aumento di lavoro delle segreterie; la ripartizione dei finanziamenti (per n. di docenti Di alunni); la quota di spesa per ogni docent facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.