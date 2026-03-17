Una valanga si è staccata questa mattina a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio, poco dopo le 12. Due persone sono state travolte e i soccorsi sono intervenuti immediatamente. L’evento si è verificato nelle montagne della Lombardia, causando l’attivazione delle squadre di emergenza. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Valfurva (Sondrio), 17 marzo 2026 – Un’altra valanga sulle montagne della Lombardia. Lo smottamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 marzo, poco dopo le 12, a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio. Due le persone coinvolte, stando all’Areu, l’Agenzia di emergenza e urgenza. Dopo l’allarme è stato immediato l’intervento dei soccorsi: due elicotteri, uno partito dalla piazzola di Caiolo e un altro dall’ospedale di Bergamo, ma anche il soccorso alpino. Allertati anche i carabinieri di Tirano e i vigli del fuoco di Sondrio. Conca di Presena. Solo ieri, lunedì 16 marzo, una valanga si è staccata nella zona della Conca di Presena, versante Trentino (ma sul confine con il bresciano) in territorio di Vermiglio del comprensorio sciistico del Tonale, a circa 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valanga a Valfurva, travolte due persone: soccorsi in azione

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