Valanga si stacca in Italia persone travolte | in azione i soccorsi cosa sta succedendo

Nel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, una valanga si è staccata a Claviere, in alta Val Susa, al confine tra Italia e Francia. Sono in corso le operazioni di soccorso per le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano attentamente l’evento.

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, nel territorio di Claviere, in alta Val Susa, al confine tra Italia e Francia. Il distacco è avvenuto intorno alle 14, interessando un'area particolarmente sensibile dal punto di vista della sicurezza. La massa di neve ha coinvolto una zona a ridosso del comprensorio sciistico della Via Lattea, lambendo sia tratti vicini alle piste battute sia aree di fuoripista molto frequentate dagli appassionati di sci e snowboard. Secondo le prime informazioni ci sono delle persone coinvolte: non se ne conosce al momento il numero esatto e né se ci siano feriti.

