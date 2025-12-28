Valanga si stacca in Italia persone travolte | in azione i soccorsi cosa sta succedendo

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, una valanga si è staccata a Claviere, in alta Val Susa, al confine tra Italia e Francia. Sono in corso le operazioni di soccorso per le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano attentamente l’evento.

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, nel territorio di Claviere, in alta Val Susa, al confine tra Italia e Francia. Il distacco è avvenuto intorno alle 14, interessando un’area particolarmente sensibile dal punto di vista della sicurezza. La massa di neve ha coinvolto una zona a ridosso del comprensorio sciistico della Via Lattea, lambendo sia tratti vicini alle piste battute sia aree di fuoripista molto frequentate dagli appassionati di sci e snowboard.  Secondo le prime informazioni ci sono delle persone coinvolte: non se ne conosce al momento il numero esatto e né se ci siano feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

valanga si stacca in italia persone travolte in azione i soccorsi cosa sta succedendo

© Thesocialpost.it - Valanga si stacca in Italia, persone travolte: in azione i soccorsi, cosa sta succedendo

Leggi anche: Valanga in Val Susa: soccorsi in azione. Soccorso Alpino: “Non risultano persone coinvolte”

Leggi anche: Aumento di prezzo e valanga di cancellazioni: cosa sta succedendo con il Game Pass

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Valanga allo Jafferau a Bardonecchia, intervengono sette squadre dei vigili del fuoco; Valanga si stacca sul Monte Jafferau in Alta Valle di Susa: soccorritori al lavoro.

valanga stacca italia personeValanga in Val di Susa, ci sono persone coinvolte - Un grave distacco nevoso si è verificato intorno alle ore 14:00 nel comprensorio sciistico di Claviere, interessando un’area critica situata tra i tracciati battuti e le zone dedicate al fuoripista ... msn.com

valanga stacca italia personeValanga in Val Susa, ci sono persone coinvolte su piste da sci e fuori pista: soccorsi in azione - Valanga a Claviere intorno alle 14 di oggi: il distacco ha interessato piste e fuori pista. fanpage.it

Valanga su Cima Vertana in Alto Adige, due gruppi di alpinisti travolti: morte 3 persone, due dispersi - Due gruppi di alpinisti sono stati travolti da una valanga su Cima Vertana in Alto Adige. fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.