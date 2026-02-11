Un uomo di 75 anni si è perso nei boschi di Castelletto di Branduzzo. È stato ritrovato ieri pomeriggio, visibilmente stanco e confuso, ma vivo e in buona salute. La sua famiglia aveva denunciato la scomparsa nel pomeriggio e le ricerche sono durate diverse ore prima del ritrovamento. Ora si trova sotto osservazione, ma sta bene.

Castelletto di Branduzzo (Pavia), 11 febbraio 2026 – "Visibilmente affaticato e disorientato, ma cosciente e in buone condizioni generali". Così i carabinieri riferiscono lo stato in cui hanno ritrovato un uomo di 77 anni, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, martedì 10 febbraio. L'anziano era uscito dalla sua abitazione, a Castelletto di Branduzzo, pare per una consueta passeggiata, ma si era poi perso nei boschi. L'allarme era stato lanciato da un familiare, che non vedendolo rientrare al solito orario si è preoccupato e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone, che sono riusciti a contattare telefonicamente il disperso, che è stato poi ritrovato poco dopo la mezzanotte in una zona boschiva particolarmente impervia, tra Pizzale e Lungavilla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziano si perde nei boschi a Castelletto di Branduzzo: ritrovato disorientato ma vivo

Approfondimenti su Anziano Boschi

Gli uomini dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno dato prova di grande professionalità e coraggio nel ritrovare vivo un anziano di 80 anni scomparso, che era stato rinvenuto sotto la neve in condizioni di ipotermia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Anziano Boschi

Argomenti discussi: Anziano si perde nei campi e finisce con l’auto in bilico sul canale pieno d’acqua: salvato dai carabinieri; Andria – Anziano si allontana e si perde nelle campagne: ritrovato grazie all’intervento di Polizia e Carabinieri; Anziano si perde nei campi in macchina, salvato dai Carabinieri; Lascia l'auto in un parcheggio e si perde nelle campagne: uomo anziano ritrovato grazie a un elicottero.

Perde il controllo della Panda e finisce nei giardini, anziano all’ospedaleIncidente in piazzetta San Giorgio a Verona, anziano perde il controllo dell'auto e finisce nei giardini. Trasportato in ospedale. veronaoggi.it

Anziano si perde nei campi e finisce con l’auto in bilico sul canale pieno d’acqua: salvato dai carabinieriSan Donato, l’80enne è stato trovato grazie alla localizzazione dell’utenza telefonica. Estratto dall’auto e visitato, è stato affidato alle cure del nipote ... msn.com

Tragedia a Castrovillari in località Feliceto: un anziano di 80 anni perde la vita sepolto da una frana di terreno lungo un sentiero di campagna. - facebook.com facebook

Anziano si perde nei campi in macchina, salvato dai Carabinieri. Auto stava finendo in un fosso, 80enne trovato e affidato al nipote #ANSA x.com