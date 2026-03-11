Le uova di Pasqua AIL tornano a Catania e provincia dal 20 al 22 marzo

Le uova di Pasqua dell'AIL tornano a Catania e provincia dal 20 al 22 marzo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, prevede la vendita di uova di cioccolato durante queste giornate. L'obiettivo è raccogliere fondi attraverso questa tradizionale iniziativa di solidarietà, che coinvolge volontari e punti vendita locali.

Un gesto semplice, un uovo di cioccolato, può trasformarsi in una concreta speranza di vita. Anche nel 2026 torna l’appuntamento con le Uova di Pasqua AIL, la storica iniziativa di solidarietà promossa dall’AIL, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma che venerdì 20, sabato 21. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Uova di Pasqua e donazioni di sangue, Ail in due piazze a Palermo con Linfa RossaTorna in città il 14 e il 15 marzo la tradizionale iniziativa che sostiene la ricerca scientifica e i servizi di assistenza per i pazienti affetti da...

