Dal 20 al 22 marzo, in circa 5.000 piazze italiane, si svolge la vendita delle Uova di Pasqua Ail, un appuntamento che si ripete ogni anno da oltre trenta edizioni. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di associazioni e volontari, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La vendita si tiene in diverse città italiane durante il fine settimana pasquale.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Il 20, 21 e 22 marzo tornano in 5.000 piazze italiane le Uova di Pasqua AIL; iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla 33° edizione. Come da tradizione, è in programma l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 15 euro; per sapere in quali piazze trovare i volontari dell’AIL dal 20 al 22 marzo vai su ail.it, o chiama il numero 06 7038 6060 (attivo dal 17 marzo dalle 9 alle 17). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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