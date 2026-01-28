A Uomini e Donne, arriva un nuovo cavaliere che ha fatto infuriare Gemma. Nel frattempo, Ciro Solimeno ha finalmente dato il suo primo bacio, lasciando tutti senza parole. La puntata si prepara a riservare sorprese e confronti tra i protagonisti.

Martedì 27 gennaio 2026 è stata registrata nuova puntata di Uomini e Donne. Andiamo a scoprire cosa è accaduto in studio. Ecco tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Andiamo a leggere le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 27 gennaio 2026, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Alessio Pili Stella, che si siede al centro studio con Rosanna Siino. Lui le dedica una lettera per dirle che vorrebbe riprendere la conoscenza. A quel punto la Dama consegna al Cavaliere un lucchetto da mettere a Ponte Milvio a Roma, come simbolo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Uomini e Donne, nuovo Cavaliere per Gemma e primo bacio per Ciro Solimeno (ANTICIPAZIONI)

Approfondimenti su UOMINI DONNE ANTICIPAZIONI

La registrazione di Uomini e Donne del 27 gennaio si è conclusa dopo due ore intense.

In occasione della registrazione del 27 gennaio di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha condiviso il suo primo bacio con Alessia Messina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su UOMINI DONNE ANTICIPAZIONI

Argomenti discussi: Uomini e Donne, la scelta di Flavio Ubirti: Ho visto una Nicole diversa. Lo sfogo di Gemma Galgani; Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 23 gennaio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Flavio Ubirti e Nicole Belloni, le prime foto di coppia dopo la scelta a Uomini e Donne; Uomini e Donne, anticipazioni: caos in studio, Gemma in lacrime e pronta a lasciare.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma ancora in studio, scatta il bacio nel trono classicoIeri, martedì 27 gennaio 2026, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Tutte le anticipazioni: ritorni di fiamma e baci inaspettati ... comingsoon.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 15 gennaio 2026/ Batosta per Gemma, nuovo cavaliere per SabrinaAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 15 gennaio 2026: brutto colpo per Gemma Galgani, nuovo cavaliere per Sabrina Zago ... ilsussidiario.net

Ciro Solimeno, il suo trono a U&D vacilla dopo le confessioni shock sulla storia segreta con Martina De Ioannon, durante il trono di lei: «ci siamo incontrati due volte e ci siamo baciati senza mai superare il limite». E le polemiche non finiscono... - https://www.e - facebook.com facebook