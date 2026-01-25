Forza Italia si prepara al voto Tutti sui banchi a scuola di politica

Forza Italia si avvicina alle prossime elezioni del 2027, con attenzione rivolta a Monza e ai comuni della Brianza. In vista delle prossime scadenze elettorali, il partito intensifica la propria attività politica, coinvolgendo i propri sostenitori e consolidando le proprie posizioni sul territorio. Un momento importante per rafforzare la presenza e delineare le strategie future in un contesto di crescente attività elettorale.

Forza Italia si prepara agli appuntamenti elettorali del 2027: a Monza, dove si tornerà a votare per il sindaco, e in diversi comuni della Brianza. Obiettivo, arrivare a quella scadenza con una classe politica preparata. Nasce così "Politica in corso - Formare per governare", la scuola politica che durerà un anno intero, tenuta da sindaci, assessori, segretari comunali e personale esperto, a beneficio di tutti gli amministratori azzurri, dei suoi militanti, a partire dai giovani. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina all'Istituto Dehon. A confermare l'interesse e l'importanza che il partito dà alla scuola di formazione ci ha pensato Alessandro Sorte, segretario regionale, presente alla presentazione.

