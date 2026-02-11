Mattarella a Cortina | tra SuperG sicurezza e messaggio olimpico di pace e unità nazionale

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato a Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti, dove partecipa alle celebrazioni dei Giochi Olimpici Invernali. Si sposta tra le vie della cittadina, incontrando sportivi e autorità, per portare un messaggio di pace e unità nazionale. La sua visita arriva in un momento importante, tra gare di SuperG e il clima di sicurezza che circonda l’evento.

Cortina d'Ampezzo nel Cuore Olimpico: Mattarella tra Sport, Istituzioni e un Messaggio di Pace. Il Presidente della Sergio Mattarella è giunto oggi a Cortina d'Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti, per una visita che segna un momento cruciale dei Giochi Olimpici Invernali. L'arrivo, previsto tra le 11 e le 11.30 a Rumerlo, è stato preceduto da un'intensa attività di coordinamento e da un meticoloso sopralluogo del Quirinale per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della giornata. La visita conferma la volontà di un coinvolgimento diretto del Presidente nell'evento sportivo che abbraccia un territorio diffuso tra diverse regioni italiane.

