Mattarella | Olimpiadi di Milano Cortina come momento di pace chiede tregua globale per unità e sport

Il presidente Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente la 145ª sessione del Comitato olimpico internazionale a Milano, nel teatro alla Scala. Con un discorso diretto, ha definito le Olimpiadi invernali del 2026 come un momento di pace e unità, chiedendo una tregua globale tra i paesi coinvolti. La cerimonia ha segnato l’inizio ufficiale dei preparativi per l’evento, che si svolgerà tra Milano e Cortina.

Il presidente della Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente la 145ª sessione del Comitato olimpico internazionale nel cuore di Milano, al Teatro alla Scala, in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. In un discorso dal tono solenne e carico di significato, ha ribadito che i Giochi rappresentano un evento universale, capace di superare confini, tensioni geopolitiche e divisioni. Ha chiesto con fermezza che la cosiddetta “tregua olimpica” venga rispettata in ogni angolo del mondo, sottolineando che gli sport non devono essere strumentalizzati in tempi di conflitto. Il messaggio è chiaro: durante le Olimpiadi, anche i conflitti più accesi dovrebbero trovare un’altra via, una pausa, un momento di tregua per consentire al mondo di riunirsi in un’atmosfera di pace, rispetto e fratellanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella: Olimpiadi di Milano Cortina come momento di pace, chiede tregua globale per unità e sport Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Mattarella accende il braciere di Milano-Cortina 2026 e chiede una tregua: “La pace è nel DNA delle Olimpiadi” Milano-Cortina, Mattarella accende la torcia olimpica: «Chiediamo una tregua per i Giochi, la pace è nel dna delle Olimpiadi» Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Olimpiadi Argomenti discussi: Il presidente della Repubblica Mattarella a Milano per i Giochi; Il presidente Sergio Mattarella a Milano per le Olimpiadi; Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record; Olimpiadi, il Presidente Mattarella a Milano per inaugurare i Giochi invernali. Milano-Cortina, Mattarella: Olimpiadi evento universale, chiediamo rispetto tregua olimpicaIl presidente della Repubblica al Teatro alla Scala di Milano, ha dichiarato aperta la 145esima sessione del Comitato olimpico internazionale, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ... adnkronos.com Milano-Cortina, l'appello di Mattarella: Si rispetti la tregua olimpicaAGI - Un messaggio di pace in cui con ostinata determinazione Sergio Mattarella chiede che la tregua olimpica venga ovunque rispettata e che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. msn.com Manca sempre meno a Milano-Cortina 2026 Dalle grandi città ai territori alpini, i Giochi Invernali tornano in Italia con un’Olimpiade diffusa, nuovi sport e una Cerimonia di Apertura pensata come un evento globale. Scorri il carosello per scoprire quando, d - facebook.com facebook #Doping, il primo caso di #MilanoCortina 2026: l'azzurra #RebeccaPassler positiva al #Letrozolo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.