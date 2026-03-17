Unità d’Italia Mattarella | Indipendenza sovranità e giustizia valori fondanti

Da webmagazine24.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 marzo si ricorda la nascita dell’Italia come Stato unitario e sovrano. Il presidente della Repubblica ha ricordato che l’indipendenza, la sovranità e la giustizia sono i valori fondamentali su cui si basa la nazione. La giornata viene celebrata in tutto il Paese con eventi e commemorazioni dedicati alla storia e all’identità italiana.

(Adnkronos) – Il 17 marzo celebra la nascita dell’Italia come Stato unitario e sovrano: un traguardo raggiunto grazie agli ideali e all’impegno civile del Risorgimento, poi riaffermati nella lotta di Liberazione che ha restituito al Paese libertà e unità dopo l’occupazione nazifascista, ponendo le basi dell’Italia contemporanea. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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