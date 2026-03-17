Unità d’Italia Mattarella | Indipendenza sovranità e giustizia valori fondanti

Il 17 marzo si ricorda la nascita dell’Italia come Stato unitario e sovrano. Il presidente della Repubblica ha ricordato che l’indipendenza, la sovranità e la giustizia sono i valori fondamentali su cui si basa la nazione. La giornata viene celebrata in tutto il Paese con eventi e commemorazioni dedicati alla storia e all’identità italiana.

(Adnkronos) – Il 17 marzo celebra la nascita dell’Italia come Stato unitario e sovrano: un traguardo raggiunto grazie agli ideali e all’impegno civile del Risorgimento, poi riaffermati nella lotta di Liberazione che ha restituito al Paese libertà e unità dopo l’occupazione nazifascista, ponendo le basi dell’Italia contemporanea. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Unità d’Italia; Mattarella richiama a libertà, giustizia e paceIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale è all’Altare della Patria per celebrare i 165 anni... Mattarella scuote la Giustizia: meno lentezze, più indipendenzaMattarella al Csm: Un Appello per una Giustizia al Passo con i Tempi Il Presidente della Sergio Mattarella ha delineato una visione per una giustizia... Contenuti utili per approfondire Unità d'Italia Mattarella Indipendenza... Temi più discussi: Giornata dell’Unità Nazionale: Mattarella all’altare della Patria - Aise.it; Oggi Roma si ferma per l'Unità Nazionale: il programma completo delle celebrazioni; Giornata dell’Unità Nazionale: a Palazzo Gentile esposizione delle bandiere italiana ed europea; Consiglio supremo di Difesa al Quirinale: Non partecipiamo alla guerra, grave rischio terrorismo. Unità d’Italia; Mattarella richiama a libertà, giustizia e paceIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale è all'Altare della Patria per celebrare i 165 anni della ... lapresse.it Unità d'Italia, Mattarella: Indipendenza, sovranità e giustizia valori fondantiNel 165° anniversario dell’Unità d’Italia, Sergio Mattarella richiama i valori di libertà, giustizia e pace e invita a rinnovare l’impegno civile, soprattutto tra i giovani. adnkronos.com Oggi 17 Marzo, a 165 anni dall’Unità d’Italia, celebriamo la nostra Storia e i nostri valori di coesione nazionale, di libertà e democrazia. Lo spirito di unità nazionale tornò a vivere nella lotta di Liberazione dal nazifascismo e sta alla base della nostra Costituzio - facebook.com facebook Oggi celebriamo l’Unità, la Costituzione, l’Inno e la Bandiera, simboli di una grande Nazione e di una storia fatta di coraggio, cultura e sacrificio. È la festa dell’orgoglio, dell’identità e dell’appartenenza: viva l’Italia! #17marzo x.com