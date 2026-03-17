Unità d' Italia l' arrivo di Mattarella e Meloni all' Altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Altare della Patria per partecipare alle celebrazioni del 165° anniversario dell’Unità d’Italia. Alla cerimonia sono presenti anche il ministro dell’Interno e altre autorità istituzionali. La commemorazione si svolge nel centro di Roma, con la presenza di cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Altare della Patria in occasione del 165° anniversario dell’Unità nazionale. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Dopo l’esecuzione dell’inno d’Italia il Capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Unità d'Italia, l'arrivo di Mattarella e Meloni all'Altare della Patria Articoli correlati Tricolore: Meloni, 'rappresenta la nostra storia, onore alla patria e all'unità nazionale'Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento... Festa del Tricolore, Meloni: «Rendiamo onore alla nostra Patria e all’unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà»Le più alte cariche dello Stato intervengono per rendere omaggio al simbolo scelto 229 anni fa dai nostri padri. Tutti gli aggiornamenti su Altare della Patria Temi più discussi: Oggi Roma si ferma per l'Unità Nazionale: il programma completo delle celebrazioni; Giornata dell’Unità Nazionale: a Palazzo Gentile esposizione delle bandiere italiana ed europea; Perché a Roma oggi volano gli aerei militari; Giornata dell’Unità Nazionale: Mattarella all’altare della Patria - Aise.it. Unità d'Italia, l'arrivo di Mattarella e Meloni all'Altare della Patria(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'Altare della Patria in occasione del 165° anniversario ... stream24.ilsole24ore.com Unità d’Italia: Mattarella richiama a libertà, giustizia e paceIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale è all’Altare ... msn.com DIRETTA | Altare della Patria, la deposizione di una corona d'alloro in occasione del 165° anniversario dell'Unità nazionale. #ANSA x.com L’Altare della Patria, o Vittoriano, rappresenta uno dei massimi sforzi architettonici e simbolici dell’Italia unita. Inaugurato nel 1911 per celebrare il cinquantenario del Regno d’Italia, il monumento è un’opera d’arte a cielo aperto. Uno tra i punti focali della strutt - facebook.com facebook