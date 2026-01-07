Festa del Tricolore Meloni | Rendiamo onore alla nostra Patria e all’unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà

In occasione della Festa del Tricolore, il presidente Meloni ha sottolineato l’importanza di rendere omaggio alla nostra Patria e all’unità nazionale. La bandiera rappresenta la storia e i valori fondamentali della Repubblica, frutto di sacrifici e dedizione di chi ci ha preceduto. Questa ricorrenza invita a riflettere sull’identità e sulla continuità del nostro Paese, valorizzando il senso di appartenenza e di rispetto per la nostra storia condivisa.

«Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione. Oggi, nella Giornata del Tricolore, rendiamo onore alla nostra Patria e a quell'unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà ». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene per prima sui suoi social network per celebrare la giornata nazionale dedicata alla bandiera italiana. E lo fa a nome personale, dando voce al comune sentimento all'interno del governo. Foto scelta dalla premier a corollario del post è la consegna del vessillo italiano, bianco rosso e verde, al comandante Giovanni Maria Iannucci in occasione della visita ufficiale al Comando Operativo di Vertice Interforze per lo scambio degli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali.

