Tricolore | Meloni ' rappresenta la nostra storia onore alla patria e all' unità nazionale'

Il Tricolore è il simbolo della nostra storia e dell’unità nazionale. Rappresenta i valori fondamentali su cui si fonda la Repubblica italiana, portando con sé il ricordo di quanti hanno combattuto per la libertà e la democrazia. La bandiera è un segno di identità condivisa e di rispetto per il passato, che ci invita a preservare e valorizzare il patrimonio civico e culturale del paese.

