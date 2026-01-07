Tricolore | Meloni ' rappresenta la nostra storia onore alla patria e all' unità nazionale'
Il Tricolore è il simbolo della nostra storia e dell’unità nazionale. Rappresenta i valori fondamentali su cui si fonda la Repubblica italiana, portando con sé il ricordo di quanti hanno combattuto per la libertà e la democrazia. La bandiera è un segno di identità condivisa e di rispetto per il passato, che ci invita a preservare e valorizzare il patrimonio civico e culturale del paese.
Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione. Oggi, nella Giornata del Tricolore, rendiamo onore alla nostra Patria e a quell'unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
